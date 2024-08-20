Пищеблок детского сада обновили в гимназии № 1 в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжается активная подготовка образовательных учреждений к новому учебному году. В частности, в здании дошкольной группы гимназии № 1 завершился капитальный ремонт пищеблока.

В рамках работ полностью заменена плитка, установлены новая раковина и дверь, а также оклеены стены и заменены оконные рамы.

«Мы очень благодарны Управлению образования муниципалитета за эту помощь. Работники тоже оценили новый ремонт. Стало светлее, приятно работать. Также здесь установлена посудомоечная машина, что значительно облегчит процесс работы», — отметила старший воспитатель дошкольной группы гимназии № 1 Людмила Шаповалова.

Кроме того, в ходе ремонтных работ были обновлены электрические, пожарные и канализационные системы, а также установлены новые распределительные щиты. Все эти изменения направлены на создание комфортной и безопасной среды для обучения и развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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