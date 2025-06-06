Писательница из Богородского округа победила в международном литературном конкурсе

В Санкт-Петербурге состоялась церемония, организованная издательством «Четыре», где собрались авторы со всей страны и зарубежья. Писательница Александра Мазуркевич из Богородского округа стала лауреатом I степени премии «Человек слова».

На мероприятии, прошедшем под девизом «На крыльях вдохновения», писателей и поэтов наградили за достижения в литературе.

Александру Мазуркевич из Богородского округа удостоили сразу нескольких почетных наград. Главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев вручил ей орден лауреата I степени премии «Человек слова» в номинации «Родные просторы». Кроме того, Александра Мазуркевич получила почетную грамоту от Министерства культуры и туризма Подмосковья. Среди наград был также знак «Литературный Феникс» за работу по популяризации чтения и медаль «460 лет книгопечатанию в России».