Писательница Галина Аляева посетила центр «Активное долголетие» в Нахабине

В Нахабинском центре «Активное долголетие» состоялась познавательная краеведческая встреча под названием «Старинное село Нахабино». Автором и ведущей мероприятия стала известный прозаик, публицист, а также член Союза журналистов и Союза писателей России Галина Аляева.

В ходе встречи Галина Андреевна поделилась с участниками интересными фактами и событиями из истории Нахабина. Гости узнали множество увлекательных деталей о прошлом своего села, что вызвало у них живой интерес и желание глубже изучать родной край.

Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере. Участники активно обсуждали услышанное, задавали вопросы и выразили желание продолжить цикл подобных встреч, посвященных истории и культуре Подмосковья.

Подобные инициативы не только обогащают знания жителей о родном крае, но и способствуют сохранению исторической памяти. Они помогают укрепить связь между поколениями и воспитать чувство гордости за свою малую родину.

Представители центра выразили благодарность Галине Андреевне за интересный рассказ и отметили важность таких мероприятий. «Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и с нетерпением ждем новых встреч, которые позволят нам еще больше узнать о нашем крае», — отметили организаторы.

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