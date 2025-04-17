Писательница Евгения Бахурова провела мастер-класс для детей в Ивантеевке

В Детской библиотеке города Ивантеевка городского округа Пушкинский прошла творческая встреча и интерактивный мастер-класс с детским писателем Евгенией Бахуровой. В ходе встречи дети активно участвовали в интерактивных заданиях, обсуждали поступки персонажей из книг и учились различать положительные и отрицательные черты характера.

Евгения Бахурова — автор более 100 книг, включая самоучители по изучению иностранных языков, обучающие и развивающие пособия для дошкольников и начальной школы, а также детскую художественную литературу. Она является членом Союза детских и юношеских писателей.

В ходе встречи дети познакомились с персонажами ее книг: Зайкой Завидкиным, Совкой Морковкой, Ящеркой Ясей и Дракошей Антошей. Писательница рассказала, кто из них любит похвастаться, поябедничать, сильно завидует и даже нападает на других.

Знакомство с этими героями имеет значительную ценность для развития детей. Оно способствует развитию эмоционального интеллекта, формированию моральных ориентиров, развитию критического мышления, укреплению навыков общения и вдохновению на творчество.