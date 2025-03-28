Писательница Александра Мазуркевич из Ногинска встретилась со школьниками

Встреча с членом Союза писателей России, лауреатом Российской литературной премии в номинации «Лучший детский писатель 2022 года» Александрой Мазуркевич прошла в Центре образования № 21. Она представила ребятам свои книги, прочла несколько отрывков из рассказов.

Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Неделя детской книги». В основе рассказов Александры Мазуркевич — занимательные истории из повседневной жизни, часто навеянные детскими воспоминаниями. Герои — обычные люди, живущие рядом с нами.

Александра Мазуркевич — автор девяти книг, среди которых «На улице детства», «Родники добра», «Секретики счастья», «На крылышках мечты». Для третьеклассников это первая встреча с настоящим писателем. Ребята живо интересовались творчеством и задавали вопросы Александре Валентиновне.

Писательница представила ребятам свои книги, прочла несколько отрывков из рассказов, презентовала свою новую книгу «Счастливые истории».

Такие встречи уже прошли со школьниками Центра образования № 9 имени Маршала Жукова, Центра образования № 3 и № 8. В планах — посетить ребят в Ногинской гимназии.