Писателя и военкора Бориса Полевого вспомнили в городском округе Химки

В доме культуры «Контакт» состоялась встреча, посвященная 118-й годовщине со дня рождения прозаика Бориса Полевого. Участники говорили о жизни и творчестве журналиста, чьи произведения оставили след в отечественной литературе.

Гостям представили биографию автора «Повести о настоящем человеке». Присутствующие узнали о его работе военным корреспондентом и вкладе в развитие прозы. Особое внимание уделили книгам, которые учат стойкости и любви к Родине.

«Творчество Полевого учит мужеству, честности и верности принципам. Его книги остаются актуальными сегодня, вдохновляют на добрые поступки», — подчеркнула депутат Юлия Ишкова.

Директор дома культуры Алина Шалимова добавила, что подобные встречи помогают жителям лучше узнать историю страны.