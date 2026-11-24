Более 750 молодых людей из разных округов Подмосковья встретились с писателем и общественным деятелем Захаром Прилепиным в Раменском. Паблик-ток прошел в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов», который реализует Министерство информации и молодежной политики Московской области.

Участниками стали волонтеры, активисты молодежных центров и представители общественных объединений. Как отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, проект действует с 2023 года. За это время организаторы провели 21 встречу, собравшую более 16 тысяч человек. До конца 2026 года запланированы еще два мероприятия.

«С молодыми ребятами встречаются разные спикеры — писатели, военные, деятели культуры, бизнесмены, люди с большим и разносторонним опытом, и каждая встреча становится для ребят возможностью найти ответы на свои важные вопросы», — отметила Екатерина Швелидзе.

Во время разговора Прилепин обсудил с молодежью литературу, современную музыку, геополитику, семейные ценности и личную ответственность. Он рассказал о своем опыте участия в боевых действиях, службе и работе с волонтерами. Отдельно писатель поделился рекомендациями для тех, кто хочет написать книгу: по его словам, для этого необходимы подготовка, поиск сюжета и тщательная работа с материалом.

Говоря о воспитании детей, Прилепин подчеркнул важность личного примера родителей. Также он призвал молодых людей осваивать практические навыки, в том числе оказание первой помощи, и не бояться трудностей. По его мнению, умение работать в коллективе и чувствовать ответственность за окружающих не менее важно, чем стремление к индивидуальности.

В завершение писатель отметил заинтересованность аудитории и выразил надежду, что обсуждавшиеся темы найдут отклик у молодых людей и будут передаваться следующим поколениям.

Мероприятие состоялось в рамках национального проекта «Молодежь и дети».