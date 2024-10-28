Писатель Владимир Крупин провел открытый урок для школьников в Балашихе

Городской открытый урок по литературе для старшеклассников состоялся в библиотеке имени Дмитриева в Балашихе. Писатель Владимир Крупин также принял участие в мероприятии.

В рамках открытого урока учащиеся одиннадцатых классов Земской гимназии и общеобразовательной школы № 25 готовились к итоговому сочинению. На мероприятии присутствовали замначальника управления культуры администрации Балашихи Марина Чернова, писатель Владимир Крупин, учителя русского языка и литературы, а также специалисты централизованной библиотечной системы имени Андрея Белого.

«Мы реализуем большой городской проект, где школьники больше узнают об выдающихся литературных деятелях. Кроме того, готовим их к итоговому сочинению, результаты которого учитываются при сдаче ЕГЭ», — рассказала Марина Чернова.

Собравшиеся обсудили произведение «Судьба человека» Михаила Шолохова. Учителя русского языка и литературы, Майя Крылова и Алла Стребежева помогли ученикам проанализировать центральные темы произведения: сила духа, сострадание и нравственный выбор.

Во время урока школьникам также показали кадры из фильма Сергея Бондарчука «Судьба человека».

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