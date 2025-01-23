Писатель Вячеслав Барзенков презентовал сборник стихов в Солнечногорске
Поэт и писатель Вячеслав Барзенков презентовал новую книгу под названием «СТИХиЯ». Мероприятие прошло в Центральной детской библиотеке имени Бориса Васильева и объединило почитателей творчества автора, а также любителей поэзии.
Вячеслав Барзенков, помимо своей писательской деятельности, активно участвует в культурной жизни Солнечногорска. На презентации он поделился с гостями содержанием своей новой книги, а также личными историями, связанными с его творчеством, и ответил на вопросы читателей.
«Я всю жизнь мечтал стать писателем. Меня вдохновляют моя семья, друзья и коллеги по перу. Этот сборник стихотворений о любви к Родине, о доброте, справедливости и истории. Хочется внести свою частичку в изменение мира к лучшему», — отметил Вячеслав Барзенков.
Мероприятие также включало концертную программу, подготовленную вокалистами школы искусств «Гармония» под руководством заслуженного деятеля искусств Молдавской ССР Николая Бабия.
«Презентация книги Вячеслава — это не просто литературное событие, а важный шаг к укреплению культурных связей в нашем городе. Искусство объединяет людей, а литература позволяет нам глубже понять друг друга. Надеюсь, что этот сборник затронет наших жителей и напомнит о важности патриотизма, семьи и дружбы», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.
Кроме собственных произведений, Вячеслава публиковали в сборниках стихотворений различных жанров, а также приглашали на радио. В ближайших планах автора — создание сказок для детей, написание прозы, а также истории о героях Солнечногорска и их подвигах в военное время.