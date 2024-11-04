Писатель из Шатуры Олег Трушин выпустил книгу о Паустовском

В рамках всероссийских беловских чтений в Вологде писатель из Шатуры Олег Трушин встретился с литераторами, филологами и поэтами. Недавно он издал библиографическую книгу о Константине Паустовском.

Писатель Олег Трушин из городского округа Шатура принял участие в XI Всероссийских беловских чтениях «Белов. Вологда. Россия». Мероприятие объединило десятки литераторов, поэтов и филологов.

Сейчас Олег Трушин изучает архивы и собирает материал, чтобы написать книгу о Василии Белове. А в популярной серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия» недавно вышла биография писателя Константина Паустовского, автором которой стал Олег Трушин.

Его книга «Паустовский. Растворивший время» вызвала большой отклик читателей и сразу стала бестселлером.

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