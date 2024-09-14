Пирс для забора воды пожарной техникой построили в деревне Большое Брянцево

В деревне Большое Брянцево, расположенной в городском округе Подольск, завершилось строительство пирса для забора воды пожарной техникой. Этот важный инфраструктурный объект возведен на берегу местного водоема за счет средств муниципального бюджета в рамках дорожной карты развития региона.

На торжественной церемонии открытия пирса присутствовали заместитель главы округа Игорь Семенов, представители администрации городского округа Подольск, специалисты пожарно-спасательной части № 309, а также местные жители.

Новый пирс позволит пожарным более оперативно и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации, обеспечивая быстрый доступ к водным ресурсам для тушения пожаров в удаленных населенных пунктах. Подобные пирсы также были обустроены в деревнях Малое Брянцево и Бережки. Все конструкции соответствуют современным техническим требованиям, что значительно облегчает работу пожарных команд.

Благодаря этим нововведениям, огнеборцы смогут быстрее наполнять резервуары водой и эффективнее бороться с пожарами, что существенно повышает уровень безопасности жителей и их имущества в этих населенных пунктах.

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