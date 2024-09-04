Пирс для пожарной техники построят в подольском Большом Брянцеве

В деревне Большое Брянцево городского округа Подольск обустраивают пирс для пожарной техники. Заместитель главы округа Игорь Семенов проинспектировал ход строительства.

Вместе с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, специалистами территориального отдела «Стрелковский» и подрядчиком заместитель главы Подольска Игорь Семенов посетил строительную площадку пирса для пожарной техники в деревне Большое Брянцево.

Семенов побеседовал с подрядчиком, он поручил укрепить гравием и покрасить противооткатные колесоотбойники.

На площадке пирса установили твердое покрытие, которое выдержит тяжелую пожарную технику. Там поставят указатель «Пожарный водоем». Глава округа отметил, что работы идут в соответствии со сроками.

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