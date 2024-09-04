Пирс для пожарной техники построят в подольском Большом Брянцеве

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В деревне Большое Брянцево городского округа Подольск обустраивают пирс для пожарной техники. Заместитель главы округа Игорь Семенов проинспектировал ход строительства.

Вместе с сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, специалистами территориального отдела «Стрелковский» и подрядчиком заместитель главы Подольска Игорь Семенов посетил строительную площадку пирса для пожарной техники в деревне Большое Брянцево.

Семенов побеседовал с подрядчиком, он поручил укрепить гравием и покрасить противооткатные колесоотбойники.

На площадке пирса установили твердое покрытие, которое выдержит тяжелую пожарную технику. Там поставят указатель «Пожарный водоем». Глава округа отметил, что работы идут в соответствии со сроками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андропауза: как поддерживать мужское здоровье после 50 лет

«Через 10-15 лет не будет спортсменов». Психолог из Мытищ подала в суд на главу МОК

«Формализм и безразличие — вот с чем мы столкнулись». Как погибают дома в центре Петербурга

изображение нарисовано с помощью нейросети

«Ты квадробер, не дай бог?» Кто такая Миа Бойка, унизившая восьмилетнюю девочку

Belkin Alexey/news.ru

«Выдать миллион». Работодателей призвали отслеживать рождаемость у сотрудниц

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте