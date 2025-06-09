Пиротехники из Ногинска ликвидировали взрывоопасные предметы в Липецкой области

В Богородском округе прошла торжественная встреча военнослужащих, недавно вернувшихся из командировки. В период с 27 апреля по 6 июня семь специалистов из Ногинского спасательного центра МЧС выполняли задачи по выявлению и уничтожению взрывоопасных предметов в Липецкой области.

В ходе операции они обследовали 545 гектаров, в результате чего обнаружили и ликвидировали 1801 взрывоопасный предмет. Профессионализм и настойчивость пиротехников Ногинского центра позволили успешно завершить поставленные задачи. Это не первая командировка в 2025 году.

По возвращении военнослужащих приветствовали начальник Ногинского спасательного центра МЧС России генерал-майор Евгений Гаврилюк и председатель Совета депутатов Богородского округа Владимир Хватов. Они выразили благодарность за самоотверженность и мужество, отмечая, что герои — это те, кто рискует своей жизнью в любых условиях. Все жители рады видеть их в безопасности и поддерживают их в служении стране.