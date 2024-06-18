Пироговское шоссе в Мытищах реконструируют до конца года

Дорожники приступили к устройству четвертой опоры правой стороны путепровода через железную дорогу на Пироговском шоссе в Мытищах. В региональном Минтрансе уточнили, что транспортный объект достроят до конца года.

«Новый путепровод будет состоять из двух частей, на каждой из которых обустроят по две полосы движения. Его длина составит около 80 метров», — уточнили в ведомстве.

Сейчас также продолжаются работы по переустройству сетей связи. На участке от путепровода через железную дорогу до примыкания к автодороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка» приступили к уширению дорожного полотна.

Напомним, новый путепровод позволит улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе, а также обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

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