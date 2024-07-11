Пироговский сквер в Мытищах благоустроят ко Дню округа

В центральном сквере микрорайона Пироговский в Мытищах начались работы по реконструкции. Обновят элементы фонтана, мощение тротуаров, освещение, видеонаблюдение.

Пироговский сквер — любимое место досуга жителей микрорайона. Горожане проводят здесь выходные, отмечают памятные события, посещают праздничные мероприятия. Работы стартовали с начала июля. В планах — кардинальные изменения облика парка.

«Было много обращений от жителей. Вместе с ними приняли решение о благоустройстве сквера. Здесь начались серьезные работы, открыть обновленную территорию планируем ко Дню нашего городского округа», — рассказал исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Сейчас готовят основания под тротуарное мощение, под возведение ступеней, под монтаж садового и дорожного оборудования. Проверяют насосную технику фонтана, устанавливают водосборные лотки по его периметру.

Также в ближайшее время модернизируют системы наружного освещения и видеонаблюдения.

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