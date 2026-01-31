Пинг-понг для людей с инвалидностью провели в Серпухове

В Серпухове завершились соревнования по пинг-понгу среди людей с инвалидностью. В турнире участвовали более 30 человек, включая атлетов из клуба «Равные возможности».

За победу боролись спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. Соревнования организовали не только для спортивных результатов, но и для социальной поддержки.

На церемонии открытия выступил депутат, чемпион мира по боксу Федор Чудинов.

«Я восхищен вашей силой духа. Такие турниры помогают поверить в себя и ставят новые цели», — сказал он.

Победители представят Серпухов на региональных соревнованиях. Многие атлеты тренируются в клубе «Равные возможности», который работает с 2008 года. Здесь также занимаются участники СВО — спорт помогает им восстановиться после ранений.

Пинг-понг отличается от настольного тенниса более простым инвентарем. Ракетки с наждачным покрытием делают игру доступнее, что важно для реабилитации и массового спорта.

