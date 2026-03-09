Пилоты из Серпухова победили на чемпионате по гонке дронов

Участники федерального проекта «Кадры для БАС» из Дашковской школы выступили на Первом открытом межмуниципальном чемпионате «Юндроника». Соревнования прошли 7 марта и собрали 60 команд из Московской области и Оренбурга.

Состязания включали гонки дронов в классе 65-75 мм и киберспортивную дисциплину на симуляторе «Аэросим». Открыл чемпионат начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников.

«Юные спортсмены показали виртуозное управление дронами, скорость реакции и тактическое мышление», — отметил он.

Серпуховский спортсмен Сергей Григорьянц занял первое место в номинации «Гонки дронов». Он прошел все этапы соревнований и получил годовой сертификат для работы на симуляторе «Аэросим».

Еще один участник из Серпухова Николай Куков занял четвертое место. Ему вручили специальный приз жюри.

В Дашковской школе поблагодарили Центр спортивного пилотирования Православного военно-патриотического клуба имени князя Владимира Храброго за предоставленную технику.