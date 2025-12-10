Пилотный проект по переводу коммунальных услуг в онлайн расширили в Подмосковье

Пилотный проект трансформации ресурсоснабжающих организаций расширили в Подмосковье. Еще три госуслуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения появились на региональном портале.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, жители квартир и частных домов с задолженностями за услуги АО «Мособлтепло» могут онлайн заключить соглашение о ее погашении.

Кроме того, в организацию можно обратиться для обслуживания и опломбировки бытовых счетчиков.

«В электронный формат переведены еще три услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения — обслуживание приборов учета, заключение соглашения на погашение задолженности и выдача дубликата или внесение изменений в акт разграничения балансовой принадлежности», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В электронной форме также можно получить дубликат или внести изменения в акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сетей.

Новые сервисы доступны в разделе регионального портала«Гражданам» — «Жилье» — «Коммунальные услуги». Ими могут воспользоваться жители и предприниматели Можайска и Рузы.