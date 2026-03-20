Старшеклассники Туровской школы в Серпухове приняли участие в пилотном проекте по агропрофориентации. Он направлен на знаакомство подростков с перспективами сельсокго хозяйства и агротехнологий.

Для школьников провели встречу с пчеловодом и основателем пасеки «Медовый сад» Иваном Козарским. Он поделился своим опытом работы в отрасли.

«Эксперт поделился с ребятами опытом работы в отрасли и рассказал о высоком качестве серпуховского меда. Благодаря уникальной экологии региона и соседству с Приокско-Террасным заповедником местная продукция получает признание. Например, в прошлом году липовый мед удостоился золотой медали на международном конкурсе», — рассказали в региональном Минсельхозе.

В рамках проекта «Российское село» в школе заработал агротехнический класс, где десять ребят углубленно изучают химию и биологию. Для их поддержки были заключены договоры с агропредприятиями и подписано соглашение с Тимирязевской академией.