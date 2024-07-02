Пилотный проект «Чистая контейнерная площадка» стартовал в Подмосковье

Пилотный проект «Чистая контейнерная площадка» запустили в Подмосковье. В его рамках мобильные группы начнут следить за чистотой на проблемных территориях в Солнечногорске.

«Всего в Солнечногорске насчитывается 104 проблемные контейнерные площадки, на которых установлено 353 бака и 68 бункеров. Мы приняли решение запустить работу двух мобильных бригад в составе одного водителя и двух дворников, которые в течение дня на ГАЗели контролируют состояние всех площадок», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Работа строится по следующему принципу: бригады приезжают на контейнерные площадки, делают фото «до», приводят в порядок территории — убирают баки и пространство вокруг, а потом делают фото «после». Рабочую группу инструктируют и обучают работе в мобильном приложении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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