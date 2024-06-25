Пилот из Королева победил в 3 заездах Кубка России по кольцевым гонкам

Фото: СМП РСКГ

Гонщик Алексей Несов из Королева выиграл три заезда третьего этапа Кубка России по кольцевым гонкам в зачете GT4. Об этом сообщили в Минспорте Подмосковья.

В копилке подмосковного спортсмена уже девять побед на соревнованиях. Этап Кубка России по кольцевым гонкам прошел в Казани на автодроме Kazan Ring Cany. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Фото: СМП РСКГ
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Фото: СМП РСКГ
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Фото: СМП РСКГ
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Фото: СМП РСКГ
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В зачете «Спортпрототип CN» Алексей Хаиров из Балашихи поднялся на вторую ступень пьедестала, а замкнул тройку призеров Кирилл Киракозов из Мытищ.

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов, включая девять представителей Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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