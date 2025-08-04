Пилот из Чехова занял первое место на гонках Европы

Alpine Elf Cup Series — автогоночная серия спортивных автомобилей одной марки, основанная в 2018 году. Соревнования прошли во Франции на трассе Маньи-Кур в рамках этапа GT3 World Challenge.

Спортсмен из муниципального округа Чехов Иван Овсиенко добился серьезного успеха в четвертом этапе автогоночного турнира. Трассу протяженностью 80 километров он проехал за 30 минут.

«Иван занял первое место в своем зачете и третье место среди всех противников. Пока что это лучший результат за сезон! Мы гордимся нашим спортсменом и верим, что дальше его ждет исключительно успех!» — отметил в социальных сетях заместитель главы Чехова Вадим Шевырев.

Региональный европейский чемпионат Alpine ELF Cup 2025 года проходит в шесть этапов. Уже 5–7 сентября в итальянском Муджелло состоится следующий заезд. Финал гоночной серии пройдет 3–5 октября во французском Поль-Рикаре.