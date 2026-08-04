Пилатес во дворце. В музее-заповеднике «Царицыно» прошла необычная тренировка

В музее-заповеднике «Царицыно» прошла тренировка по пилатесу под живую музыку

Жители Московского региона получили возможность заниматься спортом, одновременно любуясь роскошными дворцовыми интерьерами и слушая живую музыку. Необычная тренировка по пилатесу прошла в музее-заповеднике «Царицыно».

В отличие от многих других видов спорта, пилатес не требует высоких скоростей и тяжелого оборудования. Главной задачей человека на тренировке становится удержание равновесия, контроль дыхания и тела.

Новый тренд на занятия йогой и растяжкой в усадьбах становится все популярнее.

«У нас сегодня живой аккомпанемент на рояле. Мы также разучим в конце и покажем синхронно связку, состоящую из пилатеса, но в стиле хореографии», — рассказала 360.ru преподаватель высшей школы фитнеса и бодибилдинга Елена Смагина.

Необычный формат помогает участникам отвлечься от городской суеты, посмотреть на знакомое место по-новому, получить заряд вдохновения и энергии.