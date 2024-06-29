«Пикник Победы» для семей участников СВО провели в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В усадьбе Середниково в Химках провели пикник для семей участников специальной военной операции. Гости поучаствовали в мастер-классах, побывали на экскурсиях и фуршете.

Десятки мероприятий провели в рамках «Пикника Победы». В их числе также конные прогулки и путешествие по одному из крупнейших в России комплексов натурных декораций — «Пилигрим Порто». Здесь гостям пикника показали старинную церковь, парк с тремя прудами и каменными мостами, оранжерею, манеж, конный и скотный двор, а также готический каретный сарай.

Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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Пресс-служба администрации Мытищ
Фото: Пресс-служба администрации Мытищ
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«Огромное спасибо за отдых под открытом небом. Дети счастливы, это самое главное. Даже жара не помешала хорошему настроению», — рассказала жена участника специальной военной операции Надежда.

Каждый мог поучаствовать в мастер-классах, а в финале организаторы устроили фуршет с домашним пловом и шашлыками.

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