Пик весеннего половодья зафиксировали в Дмитровском округе

Таяние рекордного количества снега, накопившегося на территории округа во время аномально снежной зимы, привело к подъему уровня воды в водоемах. Ситуация находится на круглосуточном контроле экстренных служб.

За прошедшие сутки зафиксировано увеличение уровня воды и подтопления домовладений в СНТ «Яхрома-1» и «Дубки-2». Для оперативной ликвидации последствий и помощи населению подготовлена необходимая техника и специалисты.

Противопаводковые мероприятия начались в муниципалитете задолго до начала половодья. «Мы готовились к этому периоду заранее, учитывая рекордные снегопады этой зимы. Расчистка русел и установка автоматических датчиков на реках позволяют нам мониторить ситуацию в реальном времени», — сообщил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Заблаговременно расчистили 14 километров участков русел рек от мусора, завалов деревьев и бобрятников. Это позволило обеспечить пропускную способность водных объектов и снизить риск подтопления городов Дмитров и Яхрома.

Для контроля за динамикой паводка на территории округа развернута автоматизированная система мониторинга. Пять датчиков уровня воды установлены на реках Яхрома и Сестра (в населенных пунктах Луговой, Усть-Пристань, Нижнево, Ольсово и в городе Яхрома). Данные в режиме 24/7 поступают в муниципальную службу оперативного реагирования. Состояние 15 гидротехнических сооружений также мониторят члены паводковой комиссии.