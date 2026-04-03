Пик половодья пройден на реках Дмитровского округа

Уже 1 апреля на ряде рек Московской области по данным Росгидромета отмечено начало плавного снижения уровня воды. Водные артерии Икша, Яхрома и Сестра в Дмитровском округе находятся под круглосуточным контролем.

На территории муниципалитета зафиксировано прохождение пика весеннего половодья. Однако в зоне риска остаются отдельные участки речных пойм, где возможно затопление некапитальных сооружений и временных переправ. Службы Дмитровского округа работают в режиме повышенной готовности. Подготовлены необходимые силы и средства — спецтехника и аварийно-спасательные бригады.

Автоматизированная система включает пять гидрологических датчиков, установленных в ключевых точках: у мостовых переходов, в районах гидротехнических сооружений и в зонах возможных заторов. Визуальный осмотр гидротехнических сооружений проводят ежедневно.

Администрация Дмитровского округа совместно с экстренными службами осуществляет непрерывный контроль за ситуацией. Продолжается работа по выявлению и ликвидации возможных заторов древесного мусора.

«Хочу обратиться к жителям: не оставайтесь равнодушными — если вы видите резкий подъем воды, затор или размыв берега, сразу сообщайте по номеру 112. Ваша безопасность — наш главный приоритет», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.