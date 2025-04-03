Пианисты из Солнечногорска стали лауреатами межзонального музыкального фестиваля

Межзональный фортепианный фестиваль-конкурс учащихся детских музыкальных школ Московской области «Музыкальные каникулы» состоялся в Солнечногорской детской школе искусств. Юные музыканты округа стали победителями в разных номинациях.

В конкурсе приняли участие молодые пианисты из различных городов Московской области, включая Солнечногорск, Истру, Клин, Власиху, Долгопрудный, Королев, Красногорск, Можайск, Одинцово, Лосино-Петровск, Наро-Фоминск, Раменское, Фрязино, Чехов и другие.

Музыканты представили 46 конкурсных номеров в двух номинациях: «Специальное фортепиано» — сольное исполнение и фортепианный ансамбль, а также «Общее фортепиано» — инструментальные классы и хоровое пение.

В состав жюри вошли доцент кафедры специального фортепиано Российской академии музыки имени Гнесиных Лидия Резникова и преподаватель предметно-цикловой комиссии фортепиано Московского Губернского колледжа искусств Екатерина Берникова.

Ученики Солнечногорской детской школы искусств показали выдающиеся результаты, завоевав призовые места в различных номинациях. Лауреатами первой степени стали Виктория Заварцева, Елизавета Болотова, Диана Зорина и Владислав Кульпека, лауреатами второй степени стали Милана Арефьева и Юлия Новосельцева, а третьей — Михаил Семенов. Дипломантами конкурса признали Алину Бараночникову и Нику Тен.