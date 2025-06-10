Пианистки из Чехова победили на областных конкурсах

Юные дарования из детской школы искусств Венюковского отделения муниципального округа Чехов успешно выступили в разных городах Московской области. Пианистки победили на двух областных конкурсах.

В городе Домодедово прошел Межзональный открытый конкурс «Ступеньки мастерства», на котором ученица четвертого класса, Сысойкина Елизавета, продемонстрировала свои навыки игры на фортепиано и стала лауреатом первой степени.

В городе Дмитров на Московском областном открытом конкурсе юных пианистов «И мастерство, и вдохновение…» фортепианный ансамбль, состоящий из учениц третьего класса Пучковой Аглаи и Ахмедовой Амины, также добился значительного успеха, получив Диплом лауреата первой степени.

Этот результат стал возможен благодаря совместной работе их преподавателей, Стариковой и Дмитриевой, которые вложили много усилий в подготовку своих учениц.