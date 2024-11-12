Пианистка из Ногинска выиграла Гран-при на международном конкурсе

Ученица Ногинской детской школы искусств Ольга Зайцева стала лауреатом первой премии и обладателем Гран-при международного детского конкурса пианистов имени Дмитрия Шостаковича, который завершился в Москве.

Рахманиновский зал Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского стал главной площадкой конкурсных выступлений. Здесь же состоялось торжественное закрытие и Гала-концерт лауреатов IX международного детского конкурса пианистов.

Ученица Ногинской детской школы искусств Ольга Зайцева поучила диплом лауреата первой премии и обладателем Гран-при конкурса. Также юная пианистка, которая занимается под руководство Натальи Целуйко, удостоена стипендии благотворительного фонда Владимира Спивакова и приглашена в качестве солистки в концертные программы фонда.

Международный детский конкурс пианистов имени Шостаковича проводится раз в четыре года с 1992 года. Это единственный в России детский конкурс, программа которого состоит исключительно из произведений современных композиторов.

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