Пианистка из Ногинска стала призером областного музыкального конкурса

Воспитанница Ногинской детской музыкальной школы София Белоглазова заняла второе место в Московском областном открытом конкурсе имени Скрябина. Она стала одной из лучших в игре на фортепиано. В данном номинации было заявлено 15 участников.

Конкурс проходит уже не в первый раз. Участники выступили в семи номинациях: фортепиано в сольных исполнениях, фортепиано в ансамбле, камерный ансамбль, концертмейстерское мастерство, фортепиано для разных специальностей, музыковедение и дистанционный формат исполнения композиций.

София Белоглазова учится на хоровом отделении.

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