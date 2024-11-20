Пианистка из Лобни стала лауреатом международного конкурса

Елизавета Распутько стала лауреатом III степени в номинации «Инструментальное исполнительство» в IX Международном конкурсе искусства и творчества «ROSSиЯ. RU — 2024». Она исполнила фортепианную композицию Вильяма Гиллока «Плохое настроение».

Елизавета Распутько — воспитанница объединения «Звуки музыки» Дворца творчества «Планета талантов». Ее преподаватель — Рузанна Ерицян. Экспертно-попечительский совет, оргкомитет и дирекция конкурса поблагодарили педагога за мастерство и профессионализм при подготовке Елизаветы. Они пожелали ей и воспитанникам безграничных возможностей для воплощения всех творческих идей.

Дворец творчества «Планета талантов» находится по адресу: улица Победы, дом № 9.

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