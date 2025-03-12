Пианистка из Богородского округа приняла участие в концерте «Новые имена»

Важное событие произошло в жизни воспитанницы Ногинской детской школы искусств Ольги Зайцевой. Юная пианистка из Богородского округа выступила на концерте фонда «Новые имена», который был посвящен 110-летию со дня рождения выдающегося пианиста Святослава Рихтера.

Воспитанницу Ногинской детской школы искусств Ольгу Зайцеву пригласили выступить на концерте фонда «Новые имена», который проходил в Камерном зале Московской государственной академической филармонии. Президентом фонда является Денис Мацуев.

На сцене звучали произведения Шуберта, Шумана, Рахманинова в исполнении Льва Бакирова, Андрея Гончарова, Владимира Рублева, Захара Внутских, Николая Бирюкова, Захара Атаманенко и Ольги Зайцевой.

Участие девушки в столь масштабном проекте вполне заслужено, поскольку Ольга не первый год увлеченно и ответственно занимается музыкой. Сейчас Оля ежедневно занимается минимум по три часа, и это приносит результаты.

Ольга Зайцева — лауреат областных, всероссийских и международных конкурсов, участница международных музыкальных фестивалей. В минувшем году пианистка стала лауреатом первой степени и обладателем ГРАН-ПРИ IX Международного конкурса пианистов имени Д. Д. Шостаковича. Ольгу отличает вдохновенное и виртуозное исполнение музыкальных произведений.