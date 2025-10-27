Пианист Виктор Рябчиков провел мастер-класс для юных музыкантов в Ногинске

Пианист, доцент кафедры фортепиано Академии хорового искусства Виктор Рябчиков 22 октября посетил воспитанников и педагогов Ногинской детской школы искусств. Он провел мастер-класс для учеников.

Виктор Рябчиков настоящий популяризатор русской музыки и этой любовью к отечественным произведениям он приехал поделиться с юными ногинскими музыкантами.

Записи произведений русских композиторов в его исполнении транслируются как отечественными радиостанциями («Орфей», «Народное радио»), так и зарубежными. В 1997 году музыкант организовал и провел фестиваль памяти Глинки в Москве, Швейцарии, Швеции и Англии. Еще он является сооснователем общества Глинки в Москве, почетным членом берлинского общества Глинки.