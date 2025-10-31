Пианист Сергей Главатских провел мастер-класс для юных музыкантов в Химках

В Центральной детской школе искусств Химок для юных пианистов прошел мастер-класс от доцента Московской государственной консерватории имени Чайковского Сергея Главатских. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Юрий Башмет – молодым дарованиям России».

К воспитанникам школы приехал пианист Сергей Главатских, чтобы поделиться профессиональными секретами и погрузить детей в мир высокого искусства.

«Сергей Александрович – наследник великой нейгаузовской фортепианной традиции, ученик Евгения Малинина и многолетний ассистент профессора Веры Горностаевой. Его имя широко известно в России и за ее пределами. Мы очень гордимся тем, что регулярно сотрудничаем с Образовательным центром Юрия Башмета. Для нас это большая честь и огромная ответственность», – отметила директор ЦДШИ Инна Монастырская.

В ходе мастер-класса Сергей Главатских делился с молодыми музыкантами богатым исполнительским опытом, уделяя внимание тонкостям интерпретации произведений разных эпох, техническим аспектам, правильной постановке рук, дыханию и артикуляции. Юные таланты получили уникальную возможность перенять знания непосредственно у мастера, что помогло им глубже понять музыкальную структуру произведений и стилевые особенности разных композиторов.

«Центральная детская школа искусств по праву является флагманом творческого образования не только Химок, но и всего Подмосковья. Проведение мастер-классов такого уровня в очередной раз доказывает высочайший стандарт образования, который здесь задан. Это большая работа, которая приносит свои плоды в виде побед наших детей на самых престижных конкурсах», – подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Педагоги школы подчеркивают, что подобные встречи способствуют не только профессиональному росту молодых исполнителей, но и помогают им обрести уверенность в своих силах, внося значительный вклад в развитие музыкальной культуры Химок и всего региона.