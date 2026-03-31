Пианист из Серпухова стал лауреатом областного конкурса
Ученик детской школы искусств имени А. А. Алябьева Добрыня Кузнецов получил звание лауреата III степени на областном конкурсе «Его величество рояль». Юный музыкант представил Серпухов на престижном смотре пианистов Подмосковья.
В конкурсе приняли участие исполнители из разных городов Московской области. Жюри оценивало технику, художественное мышление и сценическую подачу участников. Конкурс давно считается значимым событием для юных пианистов региона.
Добрыня Кузнецов занимается в классе преподавателя Марины Марковой. Он регулярно выступает на концертах и последовательно развивает исполнительские навыки. Полученная награда стала важным этапом в его музыкальном пути.
Заместитель главы Серпухова Оксана Лебедева поздравила победителя и его наставника.
«Такие конкурсы дают детям шанс проявить себя и получить признание. Это результат труда ученика и педагога», — отметила она.
Преподаватель Марина Маркова подчеркнула значимость успеха своего воспитанника.
«Добрыня много работает и ответственно относится к занятиям. Эта награда закономерна», — сказала она.
В школе искусств отметили, что достижения учеников подтверждают высокий уровень подготовки и вклад педагогов в развитие культуры округа.