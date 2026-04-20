Пианист из Серпухова стал лауреатом II степени на всероссийском конкурсе

Юный пианист «Детской школы искусств имени А. А. Алябьева» из Серпухова завоевал звание лауреата II степени на Всероссийском конкурсе пианистов имени С. С. Прокофьева. 19 апреля на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в городе Пушкино прошел конкурс, включенный в перечень рейтинговых творческих состязаний Министерства культуры Московской области.

Программные требования для конкурсантов-солистов включали исполнение трех произведений: крупной формы западно-европейского композитора эпохи классицизма, виртуозного этюда, а также произведения С. С. Прокофьева или его современника.

Добрыня Кузнецов, юный пианист ДШИ имени А. А. Алябьева (класс преподавателя Марины Марковой), отлично выступил на серьезном всероссийском конкурсе и завоевал звание лауреата II степени.

Поздравляем Добрыню Кузнецова и преподавателя Марину Маркову с присвоением звания лауреата II степени. Желаем юному пианисту новых творческих успехов, вдохновения и профессионального роста.