Пианист из Красногорска победил на международном музыкальном конкурсе

Красногорский пианист и композитор Эдуард Дьяченко одержал победу в международном музыкальном конкурсе. Он стал лауреатом первой степени в номинации «Композитор».

Эдуард Дьяченко стал лауреатом первой степени в конкурсе, посвященном Стравинскому. Талантливый красногорец отмечен в номинации «Композиторы». В состав почетного жюри вошли солисты Мариинского театра, Санкт-Петербургской и Московской консерватории, а также ведущие деятели в области исполнительского искусства. В конкурсе приняли участие музыканты из 38 стран, выбирали лучших в 10 номинациях. Цель мероприятия — дать возможность проявить музыкальные таланты.

Эдуард Дьяченко — выпускник детской хоровой школы «Алые паруса», преподаватель Московской государственной консерватории имени Чайковского. Он уже становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов. Сейчас Эдуард работает в родной школе концертмейстером младших хоровых коллективов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».