Жители Химок Виктория Прозорова и Арсений Бергер прошли в гала-финал областного конкурса «Дуэты ДК». Путевку в финал певцы завоевали на зональном этапе.

На муниципальном отборе выступали победители из разных коллективов. Артисты смогли впечатлить жюри и сделали еще один шаг к победе.

«От всей души поздравляю Викторию, Арсения и весь коллектив Дворца культуры „Родина“ с заслуженным результатом! Пусть предстоящий выход на главную сцену конкурса подарит нашим артистам вдохновение, горячую поддержку зала и принесет Химкам победу», — отметила глава округа Инна Федотова.

Подготовка к выступлению заняла два месяца. В создании номера участвовала команда из 25 человек.

«Над четырехминутным выступлением мы работали часами, прописывая каждую секунду. Это была смелая идея, организаторы отметили: такого они еще нигде не видели. Были сложные моменты, непростые решения, но хотелось не просто сделать очередной номер, а создать нечто особенное», — рассказал уководитель выставочного комплекса «Артишок» Игорь Краснов.

Проект проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».