Певицы из Истры стали лауреатами национального конкурса

С 11 по 13 апреля в Суздале прошел пятый Национальный конкурс в области хорового искусства и академического вокала «Премия маэстро Бориса Тараканова». Ансамбль «Надежда» Истринского дома культуры стал лауреатом второй степени в номинации «Хоровое искусство. Любитель».

В творческом состязании участвовали 46 коллективов со всей России. Коллектив «Надежда» получил специальный диплом за лучшее воплощение поэтического образа.

К участию в конкурсе приглашались солисты, дуэты и трио академического вокала, детские, средние и взрослые хоровые коллективы и вокальные ансамбли всех уровней, жанров и направлений (академические, народные и фольклорные, церковные, учебные, студенческие, молодежные, ветеранов и т. д.) без ограничения возраста.

Такие мероприятия не только позволяют участникам продемонстрировать свой талант, но и дают возможность провести время в компании единомышленников и получить ценный опыт в творческой среде.