Певица Светлана Савинова встретилась со школьниками из Подольска

Творческую встречу с исполнительницей известного патриотического хита «Курский соловей» Светланой Савиновой посетили школьники из Подольска. Солисты и коллективы городского округа приняли участие в записи клипа на эту песню.

В этому году автор-исполнитель из Курска Светлана Савинова написала песню «Курский соловей». Композиция быстро стала популярной. Детские и взрослые коллективы из разных городов приняли участие во флешмобе в поддержку курских пограничников и военнослужащих специальной военной операции «Пой, курский соловей».

На творческом вечере в подольской детской музыкальной школе № 1 певица рассказала детям о том, что ее вдохновило на написание произведения «Курский соловей». Вместе с воспитанницей учреждения Светлана Савинова исполнила песню.

«Приятно, что моя музыка доходит до людей и их сердец», — отметила певица.

Исполнительница также приняла участие в открытии памятника «Курский соловей». Именно ее песня послужила вдохновением для его создания. На открытии вместе с солистами и коллективами Подольска записали часть клипа к музыкальной композиции. Горожане присоединились к федеральному флешмобу «Пой, курский соловей!».

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