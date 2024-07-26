Певица Наталья Бондарева из Одинцова выпустит музыкальный альбом 31 июля
Одинцовская певица Наталья Бондарева выпускает новый музыкальный альбом «Нарисуй» 31 июля. Выпускница академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации — одна из немногих певиц, которая работает в стиле фолк.
Стиль фолк, в котором поет Наталья, сочетает в себе культуру народных традиций и современную текстуру ритма и тембра.
«Альбом „Нарисуй“ появился неслучайно. В нем я попыталась собрать все самое лучшее и интересное из своего творчества. Фактически я „нарисовала“ свою историю жизни с помощью песен. Надеюсь, что они найдут своих слушателей и займут верхние строчки в музыкальных хит-парадах», — рассказала певица в интервью журналу «Культура».
Работали над альбомом лучшие музыканты, аранжировщики, саундпродюсеры и медиаменеджеры. Креативным продюсером выступил Вадим Антонов. Возрастной ценз альбома — 0+.
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