Певица Наталья Бондарева из Одинцова выпустит музыкальный альбом 31 июля

пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Одинцовская певица Наталья Бондарева выпускает новый музыкальный альбом «Нарисуй» 31 июля. Выпускница академии музыки имени Гнесиных, заслуженная артистка Российской Федерации — одна из немногих певиц, которая работает в стиле фолк.

Стиль фолк, в котором поет Наталья, сочетает в себе культуру народных традиций и современную текстуру ритма и тембра.

«Альбом „Нарисуй“ появился неслучайно. В нем я попыталась собрать все самое лучшее и интересное из своего творчества. Фактически я „нарисовала“ свою историю жизни с помощью песен. Надеюсь, что они найдут своих слушателей и займут верхние строчки в музыкальных хит-парадах», — рассказала певица в интервью журналу «Культура».

Работали над альбомом лучшие музыканты, аранжировщики, саундпродюсеры и медиаменеджеры. Креативным продюсером  выступил Вадим Антонов. Возрастной ценз альбома — 0+.

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