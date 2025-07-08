Певица Надежда Бабкина выступит в Богородском округе 13 июля

Большой праздничный концерт пройдет в Центральном парке Ногинска. На сцене выступят народная артистка России Надежда Бабкина и ансамбль «Русская песня».

Концерт народной артистки России Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» начнется 13 июля в 15:00. В программе также торжественная церемония присвоения звания «Почетный гражданин Богородского округа» выдающемуся врачу и общественному деятелю Александру Субботину.

А в пятницу, 11 июля, в Центральном парке в 13:00 и Глуховском парке в 11:00 состоятся занятия для любителей северной ходьбы.

В субботу, 12 июля, в 11:00 Центральный, в 18:00 Глуховский и в 18:00 парк «Липовая аллея» приглашают на системные спортивные, развлекательные и творческие мероприятия. Вечером в 21.00 во всех трех парках пройдут кинопоказы под открытым небом.

В воскресенье, 13 июля, с 12:00 парки Центральный, Глуховский и «Роща» приглашают на детские мероприятия системного расписания.