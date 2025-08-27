Певица Юлианна Караулова встретилась с пациентами подмосковного онкодиспансера

Известная российская певица приехала в Московский областной онкодиспансер, чтобы встретиться с его юными пациентами. Благотворительная акция стала важным событием для детей, получающих лечение, и обратила внимание общества на проблему тяжелых заболеваний.

Заведующая онкологическим детским отделением № 7 областного онкодиспансера Евгения Инюшкина рассказала, что артистка зашла в зал с улыбкой. Ей удалось захватить внимание ребят. Юлианна общалась с каждым, давала автографы, фотографировалась и просто разговаривала о жизни.

«Эти моменты стали для детей настоящим подарком, ведь внимание со стороны кумира помогает им отвлечься от повседневных забот и лечения», — добавила Инюшкина.

Участие артистов в подобных инициативах показывает значимость поддержки знаменитостей в социальных проектах. Также благотворительная акция напомнила о необходимости помощи ближним.