Певица Юлианна Караулова посетила юных пациентов онкодиспансера в Балашихе

Российская певица и телеведущая Юлианна Караулова посетила Московский областной онкодиспансер в городском округе Балашиха в рамках благотворительной инициативы, направленной на поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. Встреча прошла в теплой и душевной атмосфере. Для многих детей встреча с любимой артисткой стала настоящим чудом.

Визит Карауловой не только подарил детям положительные эмоции, но и привлек внимание общества к проблеме детской онкологии.

«Юлианна вошла в зал с улыбкой, которая сразу же растопила сердца маленьких пациентов и их родителей. В ее глазах светились искренность и желание подарить детям радость и надежду», — поделилась заведующая детским онкологическим отделением № 7 Евгения Инюшкина.

Юлианна уделила время каждому ребенку: подписывала автографы, фотографировалась и общалась о жизни, помогая отвлечься от тяжелых будней лечения.

Подобные акции подчеркивают важность участия известных личностей в социальных проектах, даря надежду и поддержку тем, кто в ней особенно нуждается.