Певица из Старой Купавны стала лауреатом областного конкурса фольклорных солистов

Ирина Третьякова из Старой Купавны успешно выступила на конкурсе фольклорных ансамблей и солистов «Добро». Женщина стала лауреатом третий степени в номинации «Соло» старшая группа.

В культурно-досуговом центре «Бронницы» состоялось открытие Московского областного открытого конкурса в рамках межрегиональных Ярковских чтений «Традиционная народная культура Средней России: сохранение и актуализация». Руководитель детской фолк-студии «Радогость» из Старой Купавны приняла участие в этом мероприятии.

Творческие коллективы и солисты из более чем 10 городов Московской области продемонстрировали свой талант и красоту русских песен, зарядив зал позитивом и хорошим настроением.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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