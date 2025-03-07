Певица из Раменского София Фанта выпустила новый сингл в дуэте

Трек «Холод» вокалистка записала в дуэте с Георгием Дзебоевым. Певцы вместе участвовали в 2021 году в телешоу «Голос. Дети».

София Фанта рассказала историю создания песни. Осенью она встретилась на студии с молодым, но уже платиновым продюсером Давидом Бажиным, чтобы поработать над музыкальным материалом.

«Взяли мои какие-то наработки и набросали трек. Нужен был яркий припев, и он родился прямо там в студии», — поделилась певица.

Давид Бажин сделал аранжировку песни. Когда София показала трек своим родным и друзьям, всем очень понравился припев, и тогда уже под него были написаны новые куплеты.

Вокалистка отметила, что трек вышел многослойным, с разными настроениями. Песни Софии Фанты можно послушать на всех цифровых площадках.

Напомним, что еще в детском возрасте София Фанта сделала успешную модельную карьеру, но потом отказалась от нее в пользу учебы. Первую премию Гран-при музыкального конкурса юная певица завоевала в восемь лет.