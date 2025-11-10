Певица из Раменского округа выступила в новом вокальном шоу «Браво! Бис!»

Певица исполнила песню «Заклятье» на музыку Евгения Мартынова. Жюри, в состав которого вошли Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия и Александр Панайотов, высоко оценили ее номер и мастерство. Так, Валерия призналась, что выступление Валентины у нее впервые за программу вызвало мурашки, а Александр Панайотов отметил артистизм исполнительницы.

Первый выпуск конкурса собрал десять сильных участников других популярных музыкальных проектов, из которых на следующий этап прошли четверо. Вокалистка из Раменского не вошла в их число.

«Я счастлива, потому что мечтала исполнить эту песню еще на „Голосе“. Я не прошла в полуфинал, но не расстроена, я счастлива и полностью довольна своим выступлением», — поделилась певица Валентина Яньшина.

Позднее в своем блоге она рассказала, что после съемок к ней подошли Валерия и Александр Панайотов, которые отметили, что она очень хорошо выступила.