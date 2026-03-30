Певица из Раменского округа выступила с концертом в Москве

Певица Наталья Герасимова из Раменского округа представила новую программу «Мировые дуэты», включающую в себя оперные кроссоверы, мировую классику, народные и советские песни. Концерт прошел 28 марта в московском Центре исполнительских искусств.

Все произведения были исполнены в дуэте, трио, квартете и даже с хором под живой аккомпанемент оркестра «Искусство музыки» под управлением дирижера Филиппа Петрова. На концерте прозвучало много новинок, но и без полюбившихся зрителям произведений не обошлось. Традиционно оперная певица исполнила арию дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент», ставшую ее визитной карточкой.

С Натальей Герасимовой выступали как известные исполнители, так и раменские артисты. Концерт шел три часа, подарив зрителям самые светлые эмоции. Певица поблагодарила публику и пригласила на свой день рождения 11 августа, который она проведет на сцене.