Певица из Раменского округа примет участие в новом телепроекте

Валентина Яньшина будет выступать в вокальном шоу «Браво! Бис!». На конкурсе встретятся победители и финалисты популярных музыкальных проектов страны.

Участниками нового вокального шоу станут 50 талантливых исполнителей, в том числе жительница из Раменского. Редактор проекта связался с Валентиной через социальные сети. Певица заполнила анкету и отправила на конкурс видео визитку.

«Меня утвердили. Песню подобрали из моего репертуара. Она классная, шикарная, я ее хотела еще на „Голосе“ спеть, но у меня там было определенное амплуа, в которое она не вписалась. Для нового же проекта песня подошла идеально», — рассказала Валентина Яньшина.

Вокалистка подчеркнула, что на этом проекте собрались очень сильные участники, которых будет оценивать серьезное жюри: Игорь Николаев, Игорь Крутой, Валерия, Александр Панайотов.

По правилам проекта в первом этапе каждый участник выйдет на сцену и исполнит песню. Чтобы пройти в зону ожидания, нужно будет получить три «за» от жюри. По итогам каждого выпуска в следующий этап проходить будут только четверо.