Певица из Ногинска выступит на всероссийском фестивале детского регби

Всероссийский фестиваль детского регби пройдет на федеральной территории Сириус в Сочи. По приглашению организаторов поддержать участников приехала певица из Богородского округа Олеся Казаченко.

Всероссийский фестиваль детского регби пройдет на федеральной территории Сириус в городе Сочи. В рамках масштабного мероприятия состоится турнир «Краса регби» среди девочек 2011–2012 года рождения и турнир «Кубок Соколова» среди школьников 2012 года рождения.

Всего в соревновании примут участие свыше полутора тысяч спортсменов из разных уголков страны. Почти 60 команд из 22 регионов России поборются за звание чемпионов.

Организатор соревнований — Национальный благотворительный фонд развития детского регби в России «Регбист» имени Алексея Аркадьевича Соколова.

Помимо насыщенных соревновательных дней, всех участников и гостей фестиваля ждет развлекательная программа и выступления звезд детской эстрады.

Юная певица из Ногинска Олеся Казаченко по специальному приглашению организаторов приехала поддержать участников. На протяжении всех дней турнира Олеся будет творчески вдохновлять команды и поддерживать ребят.